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【派錢1萬】原來仲可以買齊三大高息REITs

股樓投資 00:01 2020/06/14

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提提大家，「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，最快7月上旬就收到錢。

之前為大家分析過唔少1萬蚊以內，可以買到的股份，但有讀者反映好似無點提過高息板塊。

其實，1萬元可以好好使，三隻在本港上市的房產信託基金（REITs），夠高息之餘，原來每手入場費都係幾千就有交易，而且如果沒有出現虧損，公司就會將至少90%稅後收益分派予投資者。加上買本地房託，好處在於大家可以隨時就去視察業務，了解公司旗下物業最新狀況，故此不失為投資的好選擇。

置富產業信託（00778）

周五（12日）收報：6.9元

每手股數：1,000

每手入場費：6,900元

簡評：大股東為長實集團（01113），旗下收租物業以屋苑商場舖位，及停車場車位為主。彭博預測今年市盈率為14倍，息率7.4厘，就算計及疫情影響，旗下項目受累情況，必定較商用項目為佳，現價值吼。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你實買得起的新經濟股

領展（00823）

周五（12日）收報：67.10元

每手股數：100

每手入場費：6,710元

簡評：作為龍頭房託股，領展業務一直交出穩定增長，雖然上半年受疫情拖累，股價由接近100元水平，最多下挫近45%，但近期低位見有承接，隨即反彈約20%。彭博預測今年市盈率23倍，息率4.4厘，以龍頭股來說，息率仍算合理，加上公司近年向內地發展，業務分散有利未來增長，仍有一定值搏率。

推介度：★★★★★（5星為滿分）

冠君產業信託（02778）

周五（12日）收報：4.09元

每手股數：1,000

每手入場費：4,090元

簡評：比起上述兩隻REITs，冠君的項目比較簡單，只有中環的花園道三號寫字樓物業，及朗豪坊辦公大樓及商場。前者近年經翻新後，出租率及租金不斷提升，惟遇上疫情下，零售市道轉差，辦公室前景亦未算太明朗，為股份添上陰霾。今年預測市盈率15倍，息率有6.2厘，尚算合理，要待零售市道轉好才有機會令股價回升。

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

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商場 冠君產業信託（02778） 置富產業信託（00778） REITS

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