【5G應用】5G誕生新模式　3香港率先推新商業應用

▲ 新冠肺炎疫情下，大眾、KOL甚至商家選擇了直播方式，推銷產品以及開演唱會等，如能配合5G網絡，將能衍生出新的商業模式。（路透社圖片）

和記電訊香港（00215）是首批推出本地5G月費服務計劃的電信商之一。資料顯示，3香港將分階段完成各區的5G覆蓋，某些地區如中西區、東區、觀塘區等就要等到第三季才覆蓋，而新界西北區、北區、離島區等，就要等到第四季才覆蓋到。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，5G服務雖已推出，但要讓用戶嘗試新網絡技術，必要有創新應用，新冠肺炎疫情下，或許是個好時機。

日前，3香港就與香港中樂團舉辦「5G同Sync鼓．樂澎湃」現場直播音樂會。古星輝指出，該活動正是公司5G新解決方案的示範，透過利用自家4K拍攝器材、5G傳輸、雲端等技術，建立一條龍端到端視像傳輸服務，未來可供企業以及個人客戶選用。

衍生3大商業模式

對比以往的視像傳輸方式，無論是通過4G、WiFi都會出現延遲情況，如果要做到4K拍攝甚至現場直播，更加非常困難。古星輝表示，公司已購置專門拍攝4K，甚至可達6K影片質素的高清攝錄機，為直播節目做好準備。

▲ 和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，5G服務雖已推出，但要讓用戶嘗試新網絡技術，必要有創新應用。（程志遠攝）

他指出，未來直播節目的流程由透過自家攝錄機及編碼技術開始，將內容上傳到5G基站直入核心網，最後分派到其他社交平台合作機構，經過互聯網分派給廣大觀眾，或者透過公司的4K活動專頁，分派給4K視像頻道的3香港客戶。

此模式下，即使是非3香港用戶都能享受到高清及低時延的節目內容播放，當然，如果是3香港的用戶就能保證獲得最快、最高質素的視像內容，因為當中用的是公司自家的私有雲傳輸架構，因此能做到最高速度播放。

古星輝透露，該方式可催生3大商業模式。「B2B模式中，若有娛樂或廣播公司希望現場播放演唱會、球賽等，可以使用新模式，當中需要的拍攝、5G終端設備（CPE）、混合器（mixer）器材，公司都可以提供，可為企業提供靈活方案。」

其次，不少中小企都希望將業務搬到網上，甚至以直播方式找生意。「疫情下，不少瑜珈、健身、樂器教練都樂於使用直播方式教班，新方式就最適合不過。」他解釋，3香港可協助客戶設立活動專頁，幫助中小企客戶將節目內容分派出去，當中3香港亦可在專頁中設立付款途徑，實行一條龍服務。

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對於大眾用戶而言，亦可以月費模式選用服務，在公司專頁得到新節目資訊，繼而以5G網絡收看各種內容。他補充，目前該新方案的月費計劃已初步釐定好，稍後將會公布。「中小企想使用的話亦可以申請各種政府資助，如『鼓勵及早使用5G技術資助計劃』、『遙距營商計劃』以及『科技券』都可以配合。」

▲ 未來如果要實時直播賽車比賽，或需要更一步的技術，如邊緣運算（Edge computing），讓用戶體驗更低時延、更高質視像內容。（法新社圖片）

古星輝透露，目前4K質素影片利用5G技術傳輸綽綽有餘，如日後需要直播更高質素內容如8K質素視像，或超低時延的賽車比賽，會考慮使用邊緣運算（Edge computing），讓用戶體驗更高質視像內容。

記者：李彥煒