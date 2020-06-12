做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起

一直以來，香港的大學生有「大學五件事」，包括住Hall（宿舍）、拍拖、讀書、做part-time（兼職）和上莊（成為學生組織幹事），有人認為做遍五件事才算是過上圓滿的大學生活。



其中「住hall」是不少大學生最憧憬的事情之一，認為「未住過hall，簡直似未當過大學生」，事實上，大學的學生宿位租金比私樓市場「平一大截」，但供應有限，要成功入住並不容易。其中香港恒生大學旗下的學生宿舍賽馬會住宿書院，於2015年9月落成使用。日前學校將其中一所住宿書院命名為「賽馬會住宿書院善衡康活書院」，以感謝何善衡慈善基金會慷慨捐贈五千萬元予學校。

▲ 宿舍外貌相當不俗



香港恒生大學賽馬會住宿書院設有四所書院，包括綠延書院、博文書院、潘燊昌樂群書院及善衡康活書院，由三幢建築群組成，可容納約1,200名宿生，宿舍依山而建，外型設計仿如豪宅，外望遼闊景色。



以上恒大的宿舍設有2人、3人及4人房間，每年的租金分別為18,045元、16,465元及14,930元，每月平均租金分別為1,920元、1,745元及1,575元。換言之，每月入場租金低至1,575元起，在租金高昂的香港來說，十分吸引呢!

▲ 此為宿友的COMMON AREA

▲ 三人房的空間感十足



不過要成功入住宿舍並不容易，恒大每年學生人數約5,000名，但學校只提供1,200個宿位，學校仍可維持平均「四年兩宿」的目標，即入學4年內，其中2年有機會住宿舍。

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