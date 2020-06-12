  • 30°C
香港時間 : 2020612日 (五) 21:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起

股樓投資 21:04 2020/06/12

分享：

一直以來，香港的大學生有「大學五件事」，包括住Hall（宿舍）、拍拖、讀書、做part-time（兼職）和上莊（成為學生組織幹事），有人認為做遍五件事才算是過上圓滿的大學生活。


其中「住hall」是不少大學生最憧憬的事情之一，認為「未住過hall，簡直似未當過大學生」，事實上，大學的學生宿位租金比私樓市場「平一大截」，但供應有限，要成功入住並不容易。其中香港恒生大學旗下的學生宿舍賽馬會住宿書院，於2015年9月落成使用。日前學校將其中一所住宿書院命名為「賽馬會住宿書院善衡康活書院」，以感謝何善衡慈善基金會慷慨捐贈五千萬元予學校。

宿舍外貌相當不俗


香港恒生大學賽馬會住宿書院設有四所書院，包括綠延書院、博文書院、潘燊昌樂群書院及善衡康活書院，由三幢建築群組成，可容納約1,200名宿生，宿舍依山而建，外型設計仿如豪宅，外望遼闊景色。


以上恒大的宿舍設有2人、3人及4人房間，每年的租金分別為18,045元、16,465元及14,930元，每月平均租金分別為1,920元、1,745元及1,575元。換言之，每月入場租金低至1,575元起，在租金高昂的香港來說，十分吸引呢!

此為宿友的COMMON AREA

三人房的空間感十足


不過要成功入住宿舍並不容易，恒大每年學生人數約5,000名，但學校只提供1,200個宿位，學校仍可維持平均「四年兩宿」的目標，即入學4年內，其中2年有機會住宿舍。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

香港恒生大學 住宿 豪宅 大學

上一篇文章

【港股追蹤】由朝早升到晏晝 半新股智中全日勁升六成

下一篇文章

【派錢1萬】你實買得起的新經濟股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！