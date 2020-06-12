【存款收息】半年人幣存息最高2.2厘　專家薦滙息雙收醒招

聯儲局議息後維持零息至2022年底，專家指人民幣在息差優勢下，可成低息環境下的贏家貨幣，比併市面逾20間銀行，現時6個月「高息王」有2.2厘，或足以扺銷滙價走貶。

招商永隆司庫蕭啟洪推薦人民幣為避險追息族的首選，主因有二，包括︰（1）美滙指數自破百後，近期不斷尋底，料今年難再重上3月疫情最嚴峻時高位，當時曾鬧美元荒，高見103，變相有利人民幣等利非美貨幣；（2）環球央行鬥低息，人民幣具息差優勢。

花旗年底目標6.94

市面上，半年人幣定存息最高為建行亞洲的2.2厘。在岸價兌美元今天（6月12日）報7.0745，而花旗料今年底目標價或高見6.94，即呈近2%潛在升幅；計及定存逾兩厘息，滙息總回報或有機會達4厘。

論及門檻，以兩間虛擬銀行天星（Airstar）及眾安銀行（ZA Bank）最低，分別為1,000元人民幣及1元人民幣。

蕭啟洪補充，儘管暫難說人民幣已扭轉跌勢，仍須待11月3日美國大選後才較明朗化，惟相信暫不會失守7.2；若年底中美關係改善，更有望升穿7算，重返約6.9高位。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔說，中央已連番放水穩經濟，近期改為略收水，本周淨回籠約3,000億元人民幣，故暫料下周一（6月15日）或毋須在半年結前再減中期借貸便利息率（MLF）息率，而下周六（20日）的貸款市場報價利率（LPR）亦暫料不變。

人行於本周一（8日）破天荒首度向市場預告操作，下周一到期的MLF將一次過續期。但ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，下周一MLF 或下調10個基點，冀在端午節（6月25日）及半年結前紓緩流動性。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源