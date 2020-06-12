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【派錢1萬】你實買得起的新經濟股

股樓投資 20:50 2020/06/12

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今年2月，財政司司長陳茂波在財政預算案提出，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。政府本周公布，「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，最快7月上旬派發。

收到錢之後做乜好？拎去投資不失為一個好選擇，上星期為大家介紹1萬元就買得起的藍籌。

今次就會介紹藍籌股以外的板塊，近期新經濟股炒極都有，美團（03690），阿里巴巴（09988）齊齊造好，呢兩隻一手都唔止1萬蚊。其實，市場上尚有其他不俗選擇。

閱文集團（00762）

周五（12日）收報：46.25元

每手股數：200

每手入場費：9,250元

簡評：集團大股東為騰訊控股（00700），已經係信心保證。上市初期升至110元後回落，近期在低位似乎已找到支持，加上公司收入及盈利仍處於增長期，綫上閱讀概念將成未來趨勢，股價近期守穩45元之上，值得吸納。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內需股篇）（上）

小米集團（01810）

周五（12日）收報：12.80元

每手股數：200

每手入場費：2,560元

簡評：恒指公司早前通過，同股不同權股份可納入成為成分股，除美團點評及阿里巴巴外，小米被視為當中染藍的第三勢力。唔使3,000元就可以買到隻有機會染藍的股份，實屬抵買。加上股份上市價為17元，現時仍然潛水，搏炒回上市價都抵。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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撰文 : 古植平

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