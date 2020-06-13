【趣話財經】賭性全球數一數二　韓國散戶孖展孖到爆？

近日股市向上，大戶紛紛發出警告，但散戶就相當熱情，其中向來以賭性甚重的韓國散戶就更加瘋狂。隨著韓國經濟有望從疫情復甦，韓國Kospi指數幾乎收復失地，而代表科技股的Kosdaq指數年初至今升13%，較納指表現並不失色。

在股市轉好下，當地散戶相當熱情，根據韓國金融投資協會數據，在6月韓國本地證券行的股票交易存款已升至46萬億韓圜，創歷史新高，而對比3月的存款只是31萬億，其中孖展金額升至11.6萬億韓圜，為2018年6月以來的最高水平。相比之下，外國基金淨賣出約23.8萬億韓圜的股票，本土機構減持6.7萬億韓圜，而接貨的以韓國散戶為主，增持27.8萬億韓圜。

今年9月，韓國由3月開始禁止沽空的政策將失效，不知屆時韓國散戶能唔能夠抵擋沽空的力量？

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