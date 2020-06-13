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【趣話財經】中行一行長潛逃22年終落網　原來去咗寺廟賣醃菜

股樓投資 00:41 2020/06/13

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內媒報道，一名前中國銀行分行行長因涉嫌利用職務上便利，及挪用巨額資金給他人使用而被追捕，該行長潛逃22年終於在去年落網。不過唔好以為行長遠走高飛嘆世界，佢落網的時候只是藏身寺廟，平日靠賣醃菜維生。

據雲南衛視報道，張姓行長之前在中國銀行昆明分行工作，先後擔任中國銀行昆明分行電腦處處長、官渡分行行長、高新分行代理行長等職務。

據指在1996年至1997期間，張利用職務上的便利，挪用巨額資金給他人使用。 中國銀行昆明分行之後查賬發現有分行私自拆借資金問題，但再上報市檢察院反貪污賄賂局，張已經辭職並銷聲匿跡。

相關文章：【趣話財經】內地一私募基金經理轉行送外賣　內地網民：「送外賣回本比股市快」

不過你以為佢走佬去嘆世界？但原來唔係。張原來潛逃到一個東南亞國家，有當地的假身份證。不過由於語言不通、身份敏感，他唔敢外出活動，只能藏身寺廟。寺廟環境十分簡陋，佢只能靠在寺中賣醃菜和做素食料理的收入勉強維生，有時甚至要以教徒贈送的食物果腹，日子極為淒苦。佢亦都係因為咁而潛返中國，最後在邊境被捕。若果佢知道有今日，當初應該會奉公守法正正經經做個行長算數。

 

 

撰文 : 投資組

東南亞 銀行 辭職

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