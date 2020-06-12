【任天堂】Switch主機日本銷量下跌4成　Sony PS4銷量暴增

▲ 近日有調査顯示，Switch主機上週於日本銷量大減約4成，而另一競爭對手Sony PS4主機銷量則暴增2.6倍。

早前，任天堂（Nintendo）推出Switch主機全球搶購，更出現一機難求情況。近日就有調査顯示，Switch主機上週於日本銷量大減約4成，而另一競爭對手Sony PS4主機銷量則暴增2.6倍。

據日本遊戲雜誌Famitsu報道，截至本月1至7日，Switch主機於日本銷量為68,192部，較上周銷量大減37%，不過每周銷量仍位於第一。此外，Sony PS4主機上週共售出21,291部，銷量增加 2.6 倍。當中PS4 售出15,701部，而PS4 Pro 銷售量增加115%，共售5,590部。

在遊戲銷量方面，近期熱門Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）售出約為9.78萬套，持續位於遊戲銷售量之冠，不過自3月20日開售以來，每週銷量則首度跌破10萬套。

除此之外，早前因疫情影響而延遲出貨的《健身環大冒險》（Ring Fit Adventure），以約2.95萬套的銷量，位於排行榜第3位，目前在日本累計已售出98萬套，相信在不久後將會突破一百萬銷量。

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責任編輯：李寶如