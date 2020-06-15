【心賞事成】我要走佬之中年維特的煩惱

我城風起雲湧，很多人，人到中年，密謀走佬。Walter（化名）來找我，談移民。他說，都40歲了，離鄉別井，從頭來過太遲，提早退休又太早。人生下半場，流流長，好多嘢諗。子女、父母、財政、生活……惟恐一子錯，滿盤皆落索。「我怕，這一鋪，賭得太大。」「如果我是14歲或80歲，話之你。但40歲就唔同講法。」「有何不同？」我問。「14歲行錯了，可行返轉頭。80歲更加可豁出去，都嗰頭近。但40歲，Too much to lose，唉。」他嘆口氣。Too much to lose。恐懼損失是人之常情。「你怕失去甚麼？」「我也不知道，反正就是很多。」我邀請他把想像中的「賺/蝕」表列出來。他拿起筆，逐項細心記下：他擱下筆，望一望，忽然眉頭一皺。「其實是賺多於蝕……那我究竟不安甚麼？」「你在財政一欄寫了『未知』，是擔心不夠錢用嗎？」「不，肯定不是。」Walter出身金融業，儲蓄穩健，擅長投資，且生活簡樸，他告訴我，就算往後沒有收入，生活也綽綽有餘。那麼，真正令Walter坐立不安的，究竟是甚麼？

0與100之間的Control

Walter沉澱思緒，眉頭皺得更緊，良久，他雙手抓頭，吐出一句：「其實，我不甘心。」「要不是香港搞成咁，我肯定不會走！」原來，最令他耿耿於懷的，並非移民與否，而是他覺得這個決定是時代迫出來的，不是自己揀的！「我做錯了甚麼？忽然所有嘢要重頭來過？」這個不能控制自己人生的「No Control」狀況，才是Walter最恐懼的事。「在你過往的人生裡，有哪些事情是你能Control的？」我問。「很多啊！升學、工作、結婚、生子……基本上都是自己揀的。」「都很順利吧？」「托賴。」「呀，幻想一下，若你不是在香港出生，會遇上現在的太太嗎？」Walter不明白我為何有此一問，但照答：「應該遇不上吧。」「那，又幻想一下，若你當年沒上某小學，之後升學或工作的路，會一樣嗎？」「不會吧。」「小學是誰揀的？」「派位的。」他笑了。「笑甚麼？」我問。「原來，我以為有Control的事，也不全是我Control的。」他一語道破。「現實中，你認為有Control和無Control的比例，大概是多少？」「50：50」他慎重地說。「那麼，在移民這事上，你能Control的50%，是甚麼？」「就是努力儲蓄、計劃、準備、安排好家人日後的需要吧。」「那你現在做得怎樣了？」「我自問是做足100分啊，哈！」他忽然鬆了一口氣。我們總是害怕人生無Control。然而，世上所有事情都不是100%或0% Control。真正的Control，是不讓外在世界，牽動自己內在的不安情緒。無須強求100% Control，在能Control的事上，做足100%，人生就已很不錯了。

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