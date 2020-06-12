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供股乜東東？　遇到供股點算好？

股樓投資 20:10 2020/06/12

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國泰航空（00293）本周公布重組方案，除獲香港政府泵水救命外，散戶亦都要加入救援行列，因為公司同時宣布會供股，以11供7的比例供股，每股4.68元。部分小股東投資多年，或者未遇過供股，究竟供股係啲乜？有乜野要注意？本文一次過教你看清。

供股是上市公司的其中一種集資方式，公司會發行新股供現有股東認購，並會設定供股比例及供股價。供股比例就是可供多少新股的比例，例如股東手頭上有1,000股股份，供股比例為2供1，最多就可以供1,000/2，即是500股股份。

至於供股價，就是上述可供新股的每股作價，大部分公司都會以折讓價進行供股，因為沒有折讓或折讓較少的話，邊個肯供？屆時市場會視此為利淡消息，令股份下挫至跌穿供股價，到時集資計劃成功機會就自然偏低。以國泰為例，今次供股4.68元，亦較周五（12日）收市價折讓超過40%，也是為了令計劃更順利進行。

相關文章：【國泰重組】復牌後高開低收　國泰還供得過？

投資者要留意，供股可分為兩種，一種是沒有供股權買賣的open offers；另一種則是可買賣供股權的rights issues，今次國泰供股就屬於後者，在設有供股權買賣的供股中，股東可選擇是否參與供股，唔參與的話就可賣出供股權賣出；相反，想認購更多新股，亦可以在市場認購其他股東放棄的供股權。

增發新股後，股權及股價都會被攤薄，但起碼全部股東都可以選擇供股與否，總比配股方式較公平。

至於供唔供股好？首要條件當然是自身的持貨能力，而且參與供股基本上就是在股份身上「加注」，投資者要分析是否睇好公司前景。另外，供股後有機會產生碎股，例如國泰今次以11供7比例供股，除非投資者持貨達11手（11,000股），否則在此供股比例下，認購的新股有機會變成不足一手的「碎股」，由於碎股買賣較麻煩、交易時與正股股價又有差價，被投資者視為雞肋。

其實，重磅藍籌如滙豐（00005）、建行（00939）、工行（01398）和中國銀行（03988）都曾經試過供股，其後股價雖然沒有大鳴大放，但總算令公司捱過難關。

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撰文 : 古植平

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