【存款收息】5大小行搶派錢商機　最高息10厘

▲ 信銀國際針對政府派錢1萬元，容許新舊客存3個月享10厘，賺息250元，但有附帶條件。

政府的現金派發計劃將於下周日（6月21日）開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，若市民獲派1萬元，在疫情的波動市下想無本生息，專家建議不妨開立高息存款。現時市面至少有5間銀行以超高息搶存，當中兩間更有10厘息。

滙豐新客手機開戶 2個月期10厘

滙豐新推兩個月儲蓄存款享10厘，合資格新客以手機開戶，以上限5萬元計，追息族按理可穩袋833元利息，優惠期至7月底 。

信銀國際今晚（6月12日）亦指，新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘。這優惠同樣適用於新客戶，萬元戶料可賺息250元。

中銀上限10萬 3個月賺息逾千

至於論及賺息最多，則以中銀香港（02388）最慷慨，因這家中資行提供3個月有4.3厘，上限更達10萬元，大戶料可賺息約1千元。

1個月短存方面，富邦指客戶成功登記政府1萬元的現金計劃，且於指定期限以全新資金參與1個月定存，有3.8厘；以10萬元封頂計，存期可賺316元利息。南商1個月更高達5厘，惟設限5萬元，賺息208元。

比併市面逾20間銀行，現時3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行匯立，從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

單以傳統銀行計，則以工銀亞洲的4.2厘居首，起存額為1,000元。 不過，3個月期的冠全城息率，快將由信銀國際的10厘息所取代，中銀的4.3厘亦有望打入亞軍列。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，臨近派錢，同業皆瞄準政府派糖涉及約700億元的商機，但主要搶攻超短存，且須不少附帶條款，如全新客戶及新錢等，而且設限額，變相令「補貼成本」有限，卻可起宣傳之效，可謂一箭雙雕。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源