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【見人見智】TVB人工究竟有幾低？　翟威廉：「我覺得OK」

名人薈萃 11:30 2020/06/14

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35歲的翟威廉自小就懷有「明星夢」，18歲到日本留學期間參加選秀，加入當地電視台做「茄哩啡」，2005年，他回港參加亞視舉辦的《亞洲先生》並獲得亞軍，4年後約滿離開亞視，到韓國延世大學進修並考獲跆拳道黑帶。10年前他參加由TVB舉辦的《香港先生》選舉，成為八料冠軍後就一直效力TVB，出道十多年拍攝過不少劇集和節目，但一直未有令觀眾印象深刻的作品。

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翟威廉10年前參加由TVB舉辦的《香港先生》選舉，成為八料冠軍後就一直效力TVB。(資料圖片)

TVB人工好低？

「夢想係燒錢」，被問到TVB人工是否很低時，翟威廉笑着反問記者：「呢個係謬誤，點為之算低？如果1.5萬係少，佢又唔止喎，就算你底薪係一萬，你絕對可以搵得多過呢個數，無保證嘅，個底薪我覺得係OK。」對威廉而言，TVB是一個避風港，是一個穩定的「後路」，「無乜壓力，有人幫手安排接通告，又識到人，搞個Live都好攰，好需要呢個Comfort Zone抖下！」威廉在疫情期間收入不足6位數，但卻活得知足亦不會和人比較，誠如新歌中的歌詞：「日子雖則難過，但無法不過。」

 

節錄自第660期《iMoney Focus》見人見智。

 

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撰文 : 黎海怡

電視台 壓力 翟威廉 電視 疫情 MV 清酒 記者 TVB

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