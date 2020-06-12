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Starbucks遭美網友抵制　因禁止員工穿反種族歧視服飾

環球政經 19:58 2020/06/12

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美國反種族歧視示威潮滲入生活方方面面，本周四（11日）大批民眾在Twitter上掀起聯合抵制星巴克」（#BoycottStarbucks）活動，原因是該公司禁止員工穿戴印有BLM的服裝或配飾，理由是其著裝規範要求，禁止涉及任何與政治或宗教有關內容。

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該項要求引用了公司的著裝規定政策：「只能佩戴星巴克派發的鈕扣或別針，以進行特殊表彰、或宣傳星巴克促銷活動，不得佩戴有關政治，宗教或個人問題的相關服飾。」

諷刺的是，Starbucks此前曾經公開聲稱支持黑人的命很重要（Black Lives Matter ，簡稱BLM）運動，此時卻提出該項要求，受到不少員工的強烈反對。但Starbucks的一位發言人表示，這條規則將保持不變，因為要為顧客和員工創造一個安全和受歡迎 safe and welcoming 的環境。

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據外媒報導稱，幾乎每個接受採訪的Starbucks員工都指出，該公司一直允許員工佩戴支持婚姻平等和非異性戀（LGBTQ）權利的配飾，而是次以違反著裝規範為由，禁止員工穿戴BLM相關服飾，理由未免有些牽強。

相關文章：【美國示威】美樂壇發起「Black Out Tuesday」　抗議警暴及種族歧視

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撰文 : 國際組

Twitter 美國 歧視 請願示威 結婚 運動

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