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【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享）

環球政治 19:14 2020/06/12

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反警暴成為美國當前最大的社會及政治議題，民間高呼停止撥款及解散警隊，兩黨總統候選人罕有地意見一致，均拒絕支持解散警隊。但對拜登來說，撐不撐警也是一個頭痛的選擇。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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