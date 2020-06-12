【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 環球政治 19:14 2020/06/12 分享： 反警暴成為美國當前最大的社會及政治議題，民間高呼停止撥款及解散警隊，兩黨總統候選人罕有地意見一致，均拒絕支持解散警隊。但對拜登來說，撐不撐警也是一個頭痛的選擇。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/11 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/11 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/10 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/11 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/11 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 2020/06/10 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/10 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 拜登 美國民主黨 特朗普 美國共和黨 美國 總統大選 選舉 請願示威 政治 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入