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【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛

環球政治 13:30 2020/06/20

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反警暴成為美國當前最大的社會及政治議題，民間高呼停止撥款及解散警隊，兩黨總統候選人罕有地意見一致，均拒絕支持解散警隊。但對拜登來說，撐不撐警也是一個頭痛的選擇。

  • 任由示威擴大，民主黨作繭自縛
  • 拜登倘撐訴求，勢得罪中間選民
  • 拒絕解散警隊，難說服激進左翼

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黑人疑遭警員跪頸致死，再次引發美國社會對警察濫用暴力的關注。隨着示威持續擴大，群眾訴求口價愈來愈高，提出停止撥款警隊的要求，即變相將之解散。

解散警隊呼聲響亮，兩黨總統候選人無可避免要表態。共和黨現任總統特朗普維持一貫態度，就是要「Law & Order」（意謂法紀），靠的是執法人員，自然是撐警撐到底。

特朗普在Twitter發帖指︰「今年是美國有紀錄以來罪案率最低的一年，但極左民主黨如今想停止撥款和背棄我們的警隊。不好意思，我要法紀！」

當然，這完全合乎他的保守派選民基礎取向，就是維持社會現狀，穩定大於一切，當然不想解散警隊而迎來任何潛在社會動盪。而他如今也交出溫和改革方案，算是伸出橄欖枝，有限度回應示威訴求。

民主黨總統候選人拜登今次沒有「敵人支持，我反對」，未有跟特朗普唱反調，反而突然褪軚，跟示威者訴求割席。他拒絕支持解散警隊，僅同意根據若干基準來調整對警察的聯邦撥款。

不獨拜登，民主黨內部也有所警惕。眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）近日向黨團成員警告，拒絕撥款警隊可能會騎劫了改革效果。

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回想當初黑人弗洛伊德遇害，涉事警員迅速被革職及起訴，在制度內需要做的事，基本上都秉公辦理，沒有縱容包庇，示威理應告一段落。

不過，由民主黨領導的多個州分都刻意在平息示威方面放軟手腳，企圖把示威者怒火導向特朗普及共和黨。

當示威演變成騷亂、搶掠，並遭到所謂「反法西斯」（ANTIFA）的極左分子主導及騎劫，提出解散警隊的訴求，卻讓民主黨反過來作繭自縛。

示威激烈的州分大多由民主黨領導，意味當地人大多是該黨支持者。即使ANTIFA未必是支持者的一員，但當示威鬧大，民主黨支持者與ANTIFA的訴求已融為一體，難以分割。

倘若拜登支持解散警隊，縱非不可能，但過程耗費人力物力和社會代價必然巨大，且要由民主黨州分承受，這樣定必得罪大批中間派和游離選民。一不留神，甚至可能把票倉拱手讓人，當然是拜登不樂見。

於是，拜登選擇了拒絕支持，卻又可能損及黨內激進左翼的支持。

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不要忘記，進步派和桑德斯近年崛起，實已反映民主黨內部的激進左翼勢力壯大。即使是拜登力壓桑德斯、奪得黨內提名，也不過是靠黨內建制合力才能造成的既定事實。

接下來，拜登要在有條件撥款警隊的前題上調整，既要迎合激進左翼訴求，又不能得失尋求穩定的中間派，實在相當困難。

然而，反特朗普的有線新聞網絡（CNN）也直言，當拜登討論複雜而負風險的問題時，需要表現出政治技巧和拿捏準繩，偏偏這正是他漫長政治生涯中所缺乏。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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