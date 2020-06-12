Uber談判失敗　Grubhub與荷蘭外賣平台合併

▲ 最近荷蘭外賣平台就宣布收購Grubhub，兩者合併後，將成為中國以外最大的綫上外賣服務平台。

新冠肺炎疫情下，外賣平台業務的潛力不容忽視。Grubhub為美國最大的外賣平台之一，最近荷蘭外賣平台就宣布收購Grubhub，兩者合併後，將成為中國以外最大的綫上外賣服務平台。

早於今年5月份，Uber已傳出有意收購Grubhub，雙方曾一度展開談判，不過談判時在價格方面出現分歧。有報道指出，雙方已接近達成交易，但後來Uber擔憂出現壟斷情況，選擇退出收購，最終導致談判失敗。

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最後，由荷蘭外賣公司Just Eat Takeaway以73億美元（約565億港元）的價格收購GrubHub。該公司現時於歐洲、加拿大和巴西等地都有提供服務，去年一共處理約5.93億筆訂單，在全球擁有超過7,000萬名客戶，該次合併將有利公司打入美國市場。

Just Eat Takeaway行政總裁Jitse Groen在聲明中表示，很高興能在中國以外建立全球最大的外賣服務平台。他指，兩間公司將在獨立的餐廳增加交易額，從而推動利潤增長，並預計交易會將於明年第一季完成。

責任編輯：李寶如