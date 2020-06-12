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海關口罩檢測一款口罩含菌量超標　呼籲市民馬上停用

環球政經 20:13 2020/06/12

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香港海關今日（12日）呼籲市民馬上停用一款外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。海關昨日（11日）接獲最新一批38個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。

根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的25%，涉嫌違反《條例》。涉事的外科口罩為10片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，售價為180元，產品包裝上標示的產地為中國。海關人員於本年5月的一次試購行動中，在尖沙咀一間藥房購買該款口罩。

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海關知悉化驗結果後，今日隨即派員採取行動，在涉案的藥房檢獲四盒該款口罩並拘捕一名年齡58歲的男負責人，目前正被扣查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

因應新冠肺炎疫情發展，海關今年１月27日起開展代號「守護者」的全港性特別行動，巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已經試購超過440款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就318個樣本完成含菌量測試。


海關提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項：

檢查口罩是否有污漬，如果發現外科口罩有污漬或異味切勿使用；

留意正確使用外科口罩方法；

須適時更換外科口罩；

須把外科口罩存放於乾爽地方；及

光顧有信譽的零售店鋪。

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