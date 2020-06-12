【環保發明】冲水飲都無問題？ 智利初創公司成功研發水溶性膠袋！

智利一間名為SoluBag的初創公司，意外研發了一款水溶性膠袋，取代現時由石油提煉出來並難以分解的膠袋，而溶解後的水還可直接飲用，非常環保。兩位工程師阿斯泰特（Roberto Astete）及奧利瓦雷斯（Cristian Olivares）本來打算研究可進行生物降解的清潔劑，卻在實驗期間發現一種以聚乙烯醇（PVA）為基礎的化學式，因此無心插柳柳成蔭，成功研發水溶性膠袋。

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兩位工程師為了證明SoluBag對環境無害，不惜以身試水，將水溶性膠袋放進冷水中，並將具水溶性可循環再用的布袋放進熱水中，證明新產品對環境無害。及之後二人就攪拌杯子中的水，令膠袋完全分解於水中，變成混濁的乳白色。最後阿斯泰特更後拿起杯子喝下膠袋水，證明可以飲用。他補充說：「水中殘留的是碳，醫學測試證明對人體並無影響。」

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這個在意外當中誕生的發明其實相當有意義，分解一個塑膠製品普遍要用上數十年，一些密度較高的更要用上幾百年，因此這款水溶性膠袋的誕生，對地球絕對有莫大益處。

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