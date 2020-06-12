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浪澄灣業主心急撲水　低銀行估值逾百萬沽

股樓投資 19:00 2020/06/12

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美國早前進入零息年代，有利物業市場融資，吸引資金轉向實物投資，加上香港樓市剛性需求強勁，而且私人住宅長期供不應求，理論上本港樓價應該持續企穩。不過，環球經濟前景未明，加上港區國安法，令香港再成中美磨心，即使近期樓市交投回升，惟業主叫價力弱，若心急賣樓，只能平價沽售。

市場消息指，大角咀浪澄灣3座中層F室，實用面積550平方呎，原叫價1,180萬元放售，終減價180萬元，以1,000萬元易手，實用呎價約18,182元。值得留意的是，若翻查網上銀行估價，上述單位滙豐估價為1,194萬元；中銀香港則為1,112萬元。換言之，今次成交價較銀行估值，低逾百萬元。

事實上，近期市場再現低市價成交。中原胡鴻洲說，九龍站擎天半島2座中層E室，實用面積1,060平方呎，剛以2,880萬元易手，較大型銀行估價略低。此外，近期移民人數明顯急升，日前沙田愉城苑更有業主，不惜平價賣樓，成交價較銀行估值，低約24.5萬元。不過，有代理坦言，適逢近期樓價回升，成交量增多，業主普遍不願低市價賣樓。

相關文章：愉城苑業主趕移民　平過銀行估值都照賣

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撰文 : 柳家平

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