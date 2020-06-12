【何鴻燊爭產序幕？】何東舜銘登記知會備忘　與十姑娘追討股息官司相關（第二版）

賭王何鴻燊上月底逝世，其外甥何東舜銘今（12日）午透過律師樓，就何鴻燊的遺產登記知會備忘，即要求法庭勿在未有通知他的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。今次是何鴻燊去逝世後第二次有家屬作出同樣登記，何家長房幼女何超雄上周亦曾向法庭登記知會備忘。

何東舜銘（曾稱麥舜銘）是人稱十姑娘的何鴻燊胞妹何婉琪的兒子，他今午透過律師樓向高等法院遺產承辦處登記知會備忘，並在知會備忘中要求法庭勿於未有知會他的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。

據以往報道，何婉琪2018年去世後，何東舜銘延續母親多年追討澳娛股息的官司，料涉及約20億元股息，曾多次向何鴻燊發出傳訊令狀，惟一直無法送達到何鴻燊手中。

今年初，何東舜銘一方獲法庭批准，在報章刊登相關傳訊令狀，令其可展開相關訴訟。

據悉，何東舜作為何婉琪遺產執行人，是次登記的知會備忘與上述官司有關。

何鴻燊長房黎婉華的幼女何超雄上周（5日）亦曾登記知會備忘，有律師指相關法律行動通常是爭產官司的第一步，因為通常登記知會備忘的人都對死者遺產有疑問或爭議，因此先登記知會備忘，讓法庭無法在他不知情的情況下將死者的遺產授予書蓋章。

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記者：楊詠渝、麥德銘