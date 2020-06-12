  • 31°C
香港時間 : 2020612日 (五) 19:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】信銀加推大抽獎　1萬元現金獎名額3個　50元現金獎1000份

理財智慧 19:06 2020/06/12

分享：

政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記。

信銀國際日前已推出優惠，最高可享10厘年利率優惠。該行今日加推優惠，在6月21日至8月31日，透過該行網上理財或分行成功遞交政府「現金發放計劃」申請的客戶，將自動參加「萬元雙倍幸運大抽獎」。

合資格客戶經該行inMotion動感銀行以「轉數快」進行轉賬，每筆交易轉賬金額為30港元或以上，將有機會獲得一次額外大抽獎機會。每位合資格客戶在推廣期間，每日最多可以獲得一次額外大抽獎機會（全期最多72次額外大抽獎機會）。

大抽獎共設1萬港元現金獎三份，以及50港元現金獎共1,000份，將隨機抽出得獎客戶，並於10月31日或之前存入得獎客戶的信銀國際存款戶口。

政府派1萬元，各銀行登記優惠，緊貼iMoney報道:

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

網上理財 銀行 港元 轉數快 信銀國際

上一篇文章

【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記

下一篇文章

浪澄灣業主心急撲水　低銀行估值逾百萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！