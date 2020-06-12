【派錢1萬】信銀加推大抽獎　1萬元現金獎名額3個　50元現金獎1000份

政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記。

信銀國際日前已推出優惠，最高可享10厘年利率優惠。該行今日加推優惠，在6月21日至8月31日，透過該行網上理財或分行成功遞交政府「現金發放計劃」申請的客戶，將自動參加「萬元雙倍幸運大抽獎」。

合資格客戶經該行inMotion動感銀行以「轉數快」進行轉賬，每筆交易轉賬金額為30港元或以上，將有機會獲得一次額外大抽獎機會。每位合資格客戶在推廣期間，每日最多可以獲得一次額外大抽獎機會（全期最多72次額外大抽獎機會）。

大抽獎共設1萬港元現金獎三份，以及50港元現金獎共1,000份，將隨機抽出得獎客戶，並於10月31日或之前存入得獎客戶的信銀國際存款戶口。

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