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【星級理財】曾幫家人日本「探路」買樓　翟威廉：「打到和都好叻啦！」

名人薈萃 07:23 2020/06/15

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由於威廉精通日文，2014年有親戚朋友托他在日本買樓，「當時佢哋成日聽人講買日本樓回報有7厘、9厘，就叫我過去了解吓係唔係真，了解完發覺如果你唔係咁大手筆可以Full Pay，單純鍾意日本嘅，我奉勸你唔好啦。」威廉試過幫家人物色日本物業，一年飛十多次日本，每次到埗先和地產經紀聯絡「睇樓」，篩選出有潛質的物業，待家人到日本再帶他們參觀單位，「佢哋就輕鬆順便睇櫻花，當去個旅行，我背後真係一啲都唔輕鬆。」

威廉幫家人投資的物業主要集中在東京。(資料圖片)

買賣日本樓平手離場

最高峰時威廉幫家人管理2至3個日本物業，另一邊又要兼顧演藝事業，令他忙到「一頭煙」，但他坦言過程中都學到不少新事物，例如曾經見識過一幢樓價值700萬港元，有20多個單位可出租給學生，連樓下地舖和車位，「真係聽到都開心」。不過外國人在日本開戶並不容易，更不用說和日本銀行借貸，最後威廉家人決定放棄投資這個物業。

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由於管理日本物業太困身，加上回報不似預期，威廉在2016年和家人商議後，決定沽出手上的物業，可惜最終只能近乎平手沽出，「打到和都好叻啦，你估做生意一定賺㗎？」

節錄自第660期《iMoney Focus》見人見智。

 

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撰文 : 黎海怡

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