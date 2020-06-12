美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘

中美角力持續，新冠肺炎疫情源頭也成為兩國爭論點，市場憂慮中美貿易關係也受衝擊。中國作為世界工廠，新冠疫情更令美國人覺得過往一直太依賴中國製商品。市場研究機構Coresight Research的一項調查指，近一半美國消費者覺得應減少採購中國商品，近4成人更表示因疫情而不願購買中國貨。

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Coresight Research本周發表名為「消費者反對中國製造」（Consumers turn against Made in China）的調查，調查由今年3月中起，每周對消費者進行問卷調查，了解消費者於新冠疫情期間的消費行為及心態，是次為首次詢問美國消費者，於疫情後對中國製商品的看法。

調查結果顯示，約47.8%消費者同意美國零售商應減少從中國採購商品，不同意者則只有20%。40%的消費者更表示，新冠肺炎疫情促使他們不願購買中國製產品。 結果更顯示，各年齡階層都最少有40%消費者同意減少採購中國商品。

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美國從中國的進口額於2018年達5,400億美元（約4.2萬億港元），較2001年升超過5倍，約為美國同年出口額的3倍，更佔美國進口總額超過20%。

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責任編輯：何穎兒

▲ 調查指近一半美國消費者覺得應減少採購中國商品，近4成人更因新冠疫情不願購買中國貨。