【美國示威】Netflix同印度片商合作 批判潮靠多元素材自救

▲ 外媒引述消息報道，美國影片串流網站Netflix正與印度製片公司洽商，引入當地語言的作品，進軍新市場，也能在批判潮中自救。

美國反種族歧視示威掀起名人、影視作品的批判潮，連HBO都要暫時將背景為南北戰爭的經典愛情片《亂世佳人》下架。外媒引述消息報道，美國影片串流網站Netflix正與印度製片公司洽商，引入當地語言的作品，進軍新市場，也能在批判潮中自救。

路透社引述消息報道，Netflix正與印度傳媒公司Network18旗下製片公司Viacom18，商討長達數年的合作方案，希望有更多印度當地語言的影片，進軍當地市場。消息指，Network18旗下的製片公司ViacomCBS和Viacom18會為Netflix製作節目，以助Netflix在印度擴張業務，當地市場的競爭對手包括亞馬遜和迪士尼。

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Neflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）曾在去年12月表示，公司計劃在2019年及2020年投資$4億美金（約31億港元），為印度市場的觀眾製作節目。黑斯廷斯曾在2018年表示，印度市場是Netflix訂閱數字突破1億的藍海。

有關合作消息傳出後，Netflix和Network18發言人均沒有回應，但仍刺激Network18股價仍上漲5%。

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記者：葉芷樺