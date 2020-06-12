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【港股追蹤】仲未識跌？　300元話咁易

股樓投資 18:45 2020/06/12

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港股今日延續外圍弱勢，雖然午後跌幅不斷收窄，最終仍跌178點收市，收報24301點，失守10天綫水平。不過全日成交金額達1,154.4億元，為連續第23個交易日成交金額，處於1,000億元以上，反映交投繼續活躍，最受惠的港交所（00388）股價亦先跌後回升，一度跌近2%，低見288.4元，但下方支持強勁，最終收報296.2元，倒升1.8元，或0.6%。

近期陸續有大行睇好股份，高盛報告指，港交所中期盈利有望改善，但為業務組合繼續依賴市場氣氛，即股份或變得週期性，對每股盈利預測最多上調10%，故將股份目標價提升約18%，至300元。

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花旗最新研究報告則更牛，該行看好港交所前景，認為雖未有大量資金流入本港，但內地科技股來港二次上市，或能吸引資金流入。又認為在低息環境下，港交所會較銀行股有更佳定位，有增長潛力，故給予股份「買入」評級，目標價333元，以現價計，仍有逾10%潛在升幅。

公司股價上周一（1日）突破前浪頂阻力280元後，暫時仍處於有力破頂階段，短期成交金額及新股熱潮維持的話，見300元仍是指日可待，280元水平由阻力變維持，加上在20天綫附近，將成為股價下方支持位。

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撰文 : 古植平

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