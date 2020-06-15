【都市診療室】自閉譜系孩 歲半見症狀

常常有人問，為何以前的細路天生天養，人人壯碩如牛；現代小孩嬌生慣養，反而體弱多病，以至出現更多的發展障礙，諸如自閉症譜系等。自閉症譜系在最近10年，的確更為大眾認識，大家印象上覺得自閉症譜系小孩「多咗」，但更準確的說法，或者是很多屬於自閉症譜系的小孩，早於學前已被篩查確診。對於一些徵狀較明顯的小孩，可以早自歲半，已從母嬰健康院的恒常問卷調查中發現，盡快跟進，提早治療。

監察問卷助跟進確診

以前自閉症譜系未被廣泛認識，只有徵狀非常嚴重的學童，才會被老師篩選出來接受評估。但隨着不同媒體更多談論此症，以及母嬰健康院近10年開始更密切監察兒童發展，提早發現很多自閉症譜系小朋友。以健康院為例，它覆蓋了本港九成孩童的疫苗注射，6個月、12個月，以及歲半的BB，都會於健康院注射疫苗。每次「打針」，他們都會向父母派發發展監察問卷，問題包括：BB會不會用手指指着想要的東西，與人有沒有眼神接觸、懂不懂回應名字的稱呼，或者有否其他發展問題。

大家不要小看這些問題，的確有不少個案，是因為問卷的提問，而令父母更為留意仔女的日常反應，最後獲得跟進確診。很多新手父母未必熟悉BB的成長發展，以為孩子還小，「大啲會好」。但自閉症譜系其實包含很廣泛的徵狀，例如BB 9個月至1歲左右，已能跟大人有一定互動，例如懂得揮手「Bye Bye」、也會跟人有眼神交流。去到一歲半左右，BB已能說出一些單字，能手指指着物件表達意向。如果父母覺得有異，例如BB不望人、叫名不應，完全對身邊發生的事情不流露感情，反應欠奉等，一般已會被抽出來進行跟進檢查。

盡早察覺有異利發展

有些父母即使察覺BB有異，也有種「大啲會好啲」的心態，覺得孩子長大一點可能會有進步。其實若父母有懷疑，最好就是尋求評估，不要再等。愈早發現小孩的問題，提早評估，便可提早接受訓練，對孩子的發展更有利，進步更明顯，百利無害。若在學前已知道孩子的問題，亦可令父母更懂得如何為子女選擇適合學校，以免入錯欠缺專業支援的學校，令之後更加徬徨。再者，政府不少訓練服務的輪候時間頗長，如能及早確認小孩問題，盡早輪候相關服務，始為上策。

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