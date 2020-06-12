【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記

中國人民銀行近日發布《關於開展大額現金管理試點的通知》，建立登記制度，規管大額現金使用，將會在７月起在河北省實施大額提取現金管理，浙江省及深圳市將於10月起實施同樣措施。

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措施規定在銀行戶口提取超過一定金額，需要登記。公司戶口提取超過50萬元人民幣，就需要登記。至於私人戶口，河北、浙江及深圳需登記的提取金額分別定為10萬元、30萬元及20萬元人民幣。

人行表示，是次措施是規範公眾使用現金的使用，以保障合理的需求及抑制不合理需求，防止有人以大額現金犯罪。

人行又指，新規定不會明顯影響到社會公眾日常經濟活動，因內地以流動支付為主，以足夠民眾應付日常開支，所定的需登記提取金額亦高於絕大部分民眾所需的現金使用量。其次是只要按指示登記，大額提取現金便不受限制。

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