【私有化】中國金茂擬以溢價3成私有化金茂酒店

▲ 金茂酒店將於6月15日復牌。

金茂酒店 （06139） 宣布，中國金茂 （00817） 建議以每股4.8元將其私有化，即較停牌前3.68元溢價約30.4%。金茂酒店將於下周一（15日）復牌。

公告指，金茂酒店的業務正面臨全球新冠肺炎疫情爆發的嚴峻考驗，雖然已採取一定的應對措施，但其財務和貿易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。要約人（中國金茂）擬對集團的資產組合作出必要的調整，或對集團中短期的財務業績產生負面影響，以及影響日後分派能力。

若成功私有化，要約人可更靈活地開展必要的資產組合調整，並作出與集團長期目標相符的戰略決策，而無需考量短期利潤預期、市場預期壓力、股價波動等。中國金茂亦有意繼續開展集團當前業務，且無意對當前經營做出任何重大改變。

金茂酒店為專注於中國酒店行業的固定單一投資信託，擁有8家酒店及一個綜合用途開發物業金茂大廈，所有物業均位於中國一綫城市或旅遊熱點。中國金茂持有金茂酒店約13.35萬股，佔已發行股份合訂單位總數約66.77%。

受疫情打擊，金茂酒店公布，旗下酒店今年首季入住率由去年同期75.6%跌至25.1%。

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編輯：袁諾曦