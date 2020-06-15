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【一名經人】羅家聰：地攤經濟

名人薈萃 09:21 2020/06/15

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地攤經濟之說一出，概念股即爆升，接着官方降溫，最後不了了之，令人想起那句「一出就炒，一炒就收，一收就死」。好比那20%失業率之說，一出就撤。擺明內訌。

價錢質素難贏網店

鬼打鬼的，這裏無興趣寫了，倒想談談那地攤經濟。地攤，顧名思義是攤在地上，即貨物在地，頂多有塊布氈住，既不弄髒貨物，亦好讓「走鬼」時一包即走；實話說，幾十年前真是這樣的。不過，這還不及擺街邊檔，起碼有部車仔，不用踎低來揀貨物，亦可做些飲食生意。那部車仔有成本的，若無車仔只剩塊布，可想而知差得幾交關。

在本港，地攤經濟流行已是半世紀前的事了，其時製造業剛興起，適逢物資匱乏，通脹飛升（金本位剛倒台，石油危機出現），造就了地攤便宜貨。今天？製造業沒落，各國谷服務業，物資過剩，通脹低企（美金剛破一百，石油危機再現，但卻不是短缺，而是過剩滿瀉），地攤的便宜貨還有無市場呢？價錢、質素能否鬥贏直送家中的網店？

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僅可用作過渡措施

有些念頭說來動聽但不切實際。一檔地攤，拿數張「大紙」出來已買起整個包袱，可收檔了，然而這又可有幾多經濟？唯一作用是創造就業，一人一檔，好似好多貨賣，更似好多就業。不過擺過地攤的老一輩就知道，有啥用呢，執豆般的辛苦錢，好天曬，落雨更不用賣。若被小販管理隊（陸稱城管）捉更拉人充公貨，不然亦要交保護費。

地攤處處，難怪有六億人（四成幾）月入僅千元了。本港的地攤年代雖經濟起飛，但只是落後的寫照，生活不好，GDP基數低才增長高。在高樓處處、科技發達的今天，若仍滿街地攤便是大倒退了。在疫情失控下作過渡無可奈何，但長此下去肯定不行。

地攤這玩意，某幾處有市集式作旅遊景點無壞，縱無旅客亦可讓本地人懷舊復古。但若地攤是被迫成行成市，就不是好現象了。試想，六億檔地攤有幾壯觀？

 

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撰文 : 羅家聰

欄名 : 一名經人

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