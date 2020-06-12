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【租金回報】香港長情業主特別多　杏花村兩房業主持貨32年 享近40厘租金回報

股樓投資 18:24 2020/06/12

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香港人一向愛「磚頭」，而買樓收租是香港人長期以來的致富之道，皆因收入較為穩定，而且風險較其他投資相對低，如將資金作儲蓄存款或定期存款，都很難超越買樓收租的回報率。近年住宅租金回報卻愈跌愈低，據差餉物業估價署公布的最新數字，細單位投資回報跌至2.4%。

不過，香港的確有不少長情業主，數十年前已購入住宅作收購用途，尤其在樓市低位入貨，樓價上升的回報，把租金回報加上樓價上升的回報，總回率是驚人的。

【低息持續】近零利率超低息政策將延續至2022年底　樓價會否再入無人之境﹖

最近柴灣杏花邨38座中層7室錄得一宗租賃成交，單位實用面積約499方呎，兩房間隔，望內街，景觀開揚。利嘉閣地產助理分區經理黃銳平表示單位放租約三個星期，業主原叫租18,000元，經議價後減價200元或約1%，最終以17,800元獲租客承租，折合實用面積呎租約36元。
據悉，業主於1988年12月，以約54萬元購入上述單位。以此計算，業主可享的租金回報高近40厘水平，十分驚人。不過，若現在以現價購入同類型單位，目前單位造價約860萬元計算，租金回報率約2.5厘。

 

【二手劈價】再有業主趕移民劈價賣樓　畢架山峰3房累劈732萬元沽出

再看看另一宗太古城的租賃成交，單位也由長情業主持有，租金回報也達10厘。中原地產資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城高安閣中層B室，實用面積701平方呎，3房間隔，向東北，望街景。業主上月初放租，叫租29,000元，最終以2,5000元將單位租出，折合平均實用呎租35.7元。原業主於1992年7月以295.3萬元買入單位，持貨28年，租金回報也達10厘。

 

【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區
 

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撰文 : 陳詠妍

杏花邨 太古城 收租
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