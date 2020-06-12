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Zoom承諾不讓中國政府影響海外用戶 此前曾封殺民運帳戶惹爭議

金融經濟 18:21 2020/06/12

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Zoom因關閉民運人士帳戶而引發爭議。

視象會議服務公司Zoom（美︰ZM）早前因關閉居於美國的「六四」民運人士帳戶，其後更解釋指是為了「遵守經營所在地的法律」，因而引起不少爭議。Zoom發表聲明，承認有關舉措有不足之處，並承諾未來不會讓中國政府的要求，影響到中國以外的用戶。

據了解，Zoom總部本身位於美國硅谷，而創始人及行政總裁袁征亦是美國公民。共和黨參議員Josh Hawley亦致函袁征，稱其做法令人不安，又指「用美國價值換取中國政府給予的利益不會成功。」

關閉帳號是應中國政府要求

Zoom在最新聲明中表示，在5月和6月初接到中國政府通知，稱Zoom上有4場大型公開的六四紀念活動的視像會議，並以「這種活動在中國是非法」要求終止這些會議及關閉發起者帳戶。

該公司表示，由於上述會議中有來自中國的參與者，而Zoom無法根據用戶的所在地阻制用戶參加會議，故中止了3場六四紀念會議，並關閉了發起人帳戶。

Zoom承認終止會議及關停帳戶的做法有不足之處，並指會開發技術，根據用戶所在地限制其參與會議。

相關文章︰Zoom關閉美國六四民運組織帳戶 稱「須遵守經營所在地法律」

Zoom暫停中國個人用戶註冊 傳與監管要求有關

美股 Zoom Video（美：ZM） 中國 美國 Zoom 六四事件
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