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【定期存款】12銀行鬥減港元定存 虛擬銀行天星打入長息榜

金融經濟 18:35 2020/06/12

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6月開局進入第2周，港滙維持偏強狀況，銀行水浸，全周竟多達12間大小銀行鬥減港元定期存款，包括工銀亞洲、花旗及星展等；專家預計半年結前的搶息戰將大為收歛。

全周12銀行鬥減不同存期年息，華僑永亨、富邦、交銀香港、招商永隆、工銀亞洲及星展全面減短中長息；花旗、創興（01111）、建行亞洲、信銀國際、集友、虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）則主力削半年或以下的較短存；東亞（00023）則加完又減，頻密調整存息。

虛擬銀行天星新推一年期有1.5厘

全周的高息榜，僅一年存期有較大執位，因富邦下調0.15厘至1.45厘，僅能險守三甲內；反觀信銀國際力守1.55厘，重返冠軍。6月11日正式開業的虛擬銀行天星（Airstar），新推一年期有1.5厘，首次晉級亞軍（見表）。

相關文章：【虛擬銀行】天星銀行今日開業　首兩萬活期存款年利率3.6%

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥以4大主因，預計半年結前業界暫毋須搶息，包括︰

（1）港滙轉強銀行水浸。金管局本月多次注資，半年結後料港滙仍高企於7.75至7.76水平。

（2）游資湧港泊在股票。港元拆息不斷走低，如一個月拆息連跌11天，乍現0.55厘的兩年半新低，預期與樓按掛鈎的拆息，或反覆跌至約0.5厘才見底。

（3）重磅lPO的資金回籠。網易（09999）凍資逾千億元於前天已解凍，京東（新上市編號：09618）凍結約2,800億元資金也於下周三（17日）又再回流。巨無霸中概股招股過後，市面頭寸更鬆動，按理無須逆市鬥加息。

（4）虛擬銀行轉戰線。天星及眾安兩間虛銀皆以活期息的超高息谷客，非在定存爆搶客戰，令傳統銀行可暫時休戰。

相關文章：【定期存款】眾安無懼天星突擊　減短期港元定存息

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

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記者︰曾桂芬

欄名 : 存款收息

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