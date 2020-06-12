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【侵犯專利】Google起訴Sonos侵權　涉及5項技術專利

科技 18:45 2020/06/12

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近日Google向智能喇叭製造商Sonos提出控訴，指其涉及侵犯Google 5項專利權，兩間公司之前更有多年合作關係。（法新社圖片）

不少科技公司都會為專利權起爭端，並訴諸於法庭。據外媒報道，近日Google向智能喇叭製造商Sonos提出控訴，指其涉及侵犯Google 5項專利權，兩間公司之前更有多年合作關係。

日前，Google向法院提交報告，正式起訴Sonos侵犯專利，指其在未經許可下，將有關專利技術大規模應用在產品上，主要涉及遙控器應用和Sonos Radio服務。目前，Sonos被指侵犯5項專利權，包括無綫網絡、網上搜尋及音效處理等技術，Google更表示，公司甚少會對其他公司提出專利權起訴，但是次必須要維護自家技術的知識產權。

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事實上，早於今年1月份，Sonos曾經控告Google侵犯公司專利，表示其利用Sonos開發的技術，並應用在Google自家開發的智能喇叭產品。Sonos行政總裁Patrick Spence 表示，Google為公司多年合作夥伴，但是次的做法無疑是一種報復。

責任編輯：李寶如

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