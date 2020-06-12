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【網民熱話】姚安娜才貌兼備 哈佛「超班」畢業接手華為無難度？

名人薈萃 17:58 2020/06/12

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華為總裁兼CEO任正非小女兒姚安娜正式從哈佛大學畢業，從小備受注目的她現在已經長得婷婷玉立，難怪外界稱她華為小公主。姚安娜於哈佛大學主修電腦工程和統計數據，相信將來要接手華為都應該不成問題。

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姚安娜是任正飛與第二任妻子所生的女兒，從小在國外生活，甚少在媒體前曝光,消息更指她在哈佛成績優異，名列前茅，無論外形與學歷都屬於人生勝利組。

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現年只有22歲的姚安娜兩年前11月，在法國巴黎名媛舞會登場，她在受訪時表示，在舞會中戴的珠寶「之前是一直展在羅浮宮的」，當時國際媒體曾大篇幅報道，讓她瞬間暴紅，獲封中國「最美千金」。這位美貌與智慧並重的華爲小公主，將來又會否接受家族生意呢？以她的背景及學歷，相信未來可以勝任？

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撰文 : 歐高榮

華為

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