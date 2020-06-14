【星級理財】賣清酒賺錢追夢　藝人翟威廉：「我不是富二代」

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35歲的翟威廉成為首屆亞洲先生後加入娛樂圈，十多年仍未等到技驚四座的代表作，不少人都揶揄他「不如唔好做」，但他仍堅持追夢，將整副心機放在音樂直播節目中，近日更和家人在直播室樓下開設清酒店，以「下舖上直播室」的形式經營。
翟威廉18歲到日本留學期間參加選秀，加入當地電視台做「茄哩啡」，最經典是做搞笑藝人，在一個實境電視節目中，扮演「溝唔到女嘅外國人」，人工只有數千元港元，要求嚴苛又要飛到沖繩拍攝，十分麻煩，但當時仍是學生的威廉都樂意做。
獲香港先生八料冠軍
2005年，他回港參加亞視舉辦的《亞洲先生》並獲得亞軍，4年後約滿離開亞視，到韓國延世大學進修並考獲跆拳道黑帶。10年前他參加由TVB舉辦的《香港先生》選舉，成為八料冠軍後就一直效力TVB，出道十多年拍攝過不少劇集和節目，但一直未有令觀眾印象深刻的作品。
苦心經營直播節目
3年前威廉開始在TVB的網台BigBigChannel上，偕周志文、周志康一起做網上音樂直播節目Happy Live，直播期間，威廉可以透過推銷產品賺廣告費，但難免會遇到無廣告的時候，近日他偕哥哥翟威信在直播室樓下開設清酒店，無廣告素材都可銷售自家產品，威廉還考取了SSI國際日本唎酒師資格，入貨、定價、上架，連掃地清潔都要親力親為。
威廉堅持追夢，今年初斥資近6位數拍攝新歌《不是富二代》MV，他稱自己不是富二代，清酒生意上也配合宣傳，他在日本找代工生產（OEM）獨家清酒《富二代》，威廉在疫情期間收入不足6位數，但卻活得知足亦不會和人比較，誠如新歌中的歌詞：「日子雖則難過，但無法不過。」
節錄自第660期《iMoney Focus》見人見智。
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撰文 : 黎海怡