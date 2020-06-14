  • 28°C
香港時間 : 2020614日 (日) 08:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【星級理財】賣清酒賺錢追夢　藝人翟威廉：「我不是富二代」

名人薈萃 07:00 2020/06/14

分享：

35歲的翟威廉成為首屆亞洲先生後加入娛樂圈，十多年仍未等到技驚四座的代表作，不少人都揶揄他「不如唔好做」，但他仍堅持追夢，將整副心機放在音樂直播節目中，近日更和家人在直播室樓下開設清酒店，以「下舖上直播室」的形式經營。

翟威廉(左一)18歲到日本留學，圖為威廉媽媽(左二)、表姐(右二)和哥哥(右一)出席他的畢業典禮。(受訪者提供)

翟威廉18歲到日本留學期間參加選秀，加入當地電視台做「茄哩啡」，最經典是做搞笑藝人，在一個實境電視節目中，扮演「溝唔到女嘅外國人」，人工只有數千元港元，要求嚴苛又要飛到沖繩拍攝，十分麻煩，但當時仍是學生的威廉都樂意做。

翟威廉18歲在日本的電視台做搞笑藝人，在實境電視節目中扮演「溝唔到女嘅外國人」。(網上圖片)

獲香港先生八料冠軍

2005年，他回港參加亞視舉辦的《亞洲先生》並獲得亞軍，4年後約滿離開亞視，到韓國延世大學進修並考獲跆拳道黑帶。10年前他參加由TVB舉辦的《香港先生》選舉，成為八料冠軍後就一直效力TVB，出道十多年拍攝過不少劇集和節目，但一直未有令觀眾印象深刻的作品。

翟威廉憑參加港男成功過檔無線。（東星圖片）

苦心經營直播節目

3年前威廉開始在TVB的網台BigBigChannel上，偕周志文、周志康一起做網上音樂直播節目Happy Live，直播期間，威廉可以透過推銷產品賺廣告費，但難免會遇到無廣告的時候，近日他偕哥哥翟威信在直播室樓下開設清酒店，無廣告素材都可銷售自家產品，威廉還考取了SSI國際日本唎酒師資格，入貨、定價、上架，連掃地清潔都要親力親為。

偕哥哥翟威信(右)在直播室樓下開設清酒店。(王嘉昌攝)

由最初只用手機做直播，到後來愈做愈好，威廉笑說：「生活無好轉，但器材多咗好多，一有錢就買器材」，器材加租金投資至少6位數。(王嘉昌攝)

威廉堅持追夢，今年初斥資近6位數拍攝新歌《不是富二代》MV，他稱自己不是富二代，清酒生意上也配合宣傳，他在日本找代工生產（OEM）獨家清酒《富二代》，威廉在疫情期間收入不足6位數，但卻活得知足亦不會和人比較，誠如新歌中的歌詞：「日子雖則難過，但無法不過。」

節錄自第660期《iMoney Focus》見人見智。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎海怡

電視台 周志文 清酒 翟威廉 電視 TVB 亞視 香港 日本 亞洲

上一篇文章

【特色盤推介】原來西貢都有房協盤﹖ 入場費600萬元進駐「香港後花園」

下一篇文章

【趣話財經】杭州銀行8億貸款6年來有借無還　獲判勝訴但仍然追唔番筆數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？
【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃
【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃