【盈喜盈警】乙德投資料全年綜合虧損逾2300萬元　一文看清企業盈利預測

▲ 疫情對企業業績打擊睦續浮現，周五（12日）再有數家企業發盈警。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，惟疫情對企業業績的打擊才陸續浮現，周五（12日）再有數家企業發盈警。本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

鷹美 （02368） 發盈喜，預計截至今年3月底止，全年溢利將較去年之溢利大幅增加。主因收購了位於越南及中國湖北的兩個生產設施導致銷售增加，以及其他收入增加所致。

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盈警：

乙德投資 （06128） 預期，截至今年3月底止，全年綜合虧損淨額將不少於2300萬元，2019財年則錄得綜合純利80萬元。

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沿海家園 （01124） 預期 ，截止今年3月底止，全年業績將盈轉虧，錄得不少於約3.65億元淨虧損，2019財年則錄得淨溢利1.20億元。公司錄得虧損主因過往年度出售附屬公司錄得非經常性收益，以及出售若干物業發展附屬公司導致收益減少。

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西伯利亞礦業 （01142） 預期，截止今年3月底止，全年將錄得除所得稅前虧損大幅增加，主因其他無形資產減值虧損約1.38億元，以及勘探和評估資產的減值虧損增加約10.28億元。

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NIRAKU （01245） 預期，截至今年3月底止，全年純利大幅減少，2019財年則錄得純利6.1億日圓。純利減少主因新型冠狀病毒爆發，令集團餐廳及娛樂業務表現自本財政年度最後一個季度起受到嚴重影響，故預期將計提大量減值虧損撥備約690百萬日圓。

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中港照相器材 （01123） 發盈警，預期截至今年3月底止，全年錄得股東應佔虧損淨額不少於2,700萬元，集團物業、機器及設備以及使用權資產作出的計提減值撥備約800萬元亦進一步不利財務表現。

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中國織材控股 （03778） 預期，截至今年6月底止6個月，綜合業績會錄得淨虧損，今年首5個月已錄得淨虧損3,100萬元人民幣。公司表示，紗線產品毛利率和銷售額減少導致毛利減少，主因疫情以及今年第一季度原油價格暴跌導致與原油相關的原材料價格下跌，從而導致滌綸紗線產品售價下行壓力加大。

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東方報業集團 （00018） 預期，預期截止今年3月底止，全年將由盈轉虧，錄得約1000萬元至1500萬元虧損，主要由於印刷媒體業務收入減少，香港及澳洲的投資物業公允價值下跌及澳元匯率產生匯兌損失所致。

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編輯：袁諾曦