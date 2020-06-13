【科技一周回顧】IBM宣布停止人臉辨識研究　PlayStation 5主機終登場

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【美國示威】不願助長監控 IBM宣布停止人臉辨識研究

技術在過去十年突飛猛進，但大多數都是由私人企業所開發，缺乏法規管控，在我們享受科技帶來的便利時，同時也引發全球隱私、安全等議題辯論。基於違反基本人權，IBM日前就宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發，也不再提供分析軟體。

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2.【5G手機】小米最平5G手機攻港 10 Lite售2499元起

小米今（11日）宣布旗下最平的5G手機小米10 Lite攻港，6GB+128GB版本售2499元﹐8GB + 256GB版本售2,999 元。小米10 Lite下周二（16日）中午起於小米之家、小米香港官網、全線 csl. 專門店及網店、全線1O1O Center、The Club及豐澤全線分店及eShop，正式發售。

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3.【蘋果WWDC】蘋果開發者大會6月23網上舉行 活動內容率先公布

在新冠肺炎疫情影響下，不少科技大展都被迫取消或轉移至線上形式舉行，蘋果（Apple）亦不例外。蘋果正式宣布，今年的開發者大會（WWDC）將於香港時間6月23日至27日期間，以虛擬方式舉行，並會透過不同的網站，免費開放給所有蘋果開發者參與。

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4.【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場 首揭超強遊戲陣容

萬眾期待的PlayStation發布會終於在香港時間今（12日）凌晨正式舉行！Sony在會上正式公布PlayStation5（下稱PS5）的首波遊戲作品，以及讓各位PS5迷翹首以待的新機外形終於正式登場，同時透露PS5將在今年稍晚時間推出。

責任編輯：李寶如