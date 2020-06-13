  • 31°C
香港時間 : 2020613日 (六) 12:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技一周回顧】IBM宣布停止人臉辨識研究　PlayStation 5主機終登場

科技 12:00 2020/06/13

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【美國示威】不願助長監控　IBM宣布停止人臉辨識研究

技術在過去十年突飛猛進，但大多數都是由私人企業所開發，缺乏法規管控，在我們享受科技帶來的便利時，同時也引發全球隱私、安全等議題辯論。基於違反基本人權，IBM日前就宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發，也不再提供分析軟體。

＜＜【科技查案】Facebook開發黑客工具　助FBI追查加州疑犯真實IP

＜＜【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術


2.【5G手機】小米最平5G手機攻港　10 Lite售2499元起

小米今（11日）宣布旗下最平的5G手機小米10 Lite攻港，6GB+128GB版本售2499元﹐8GB + 256GB版本售2,999 元。小米10 Lite下周二（16日）中午起於小米之家、小米香港官網、全線 csl. 專門店及網店、全線1O1O Center、The Club及豐澤全線分店及eShop，正式發售。

＜＜華為P40 Pro+配備5 Leica鏡頭　今月底開賣售$9888

＜＜【5G手機】小米旗下　5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元

3.【蘋果WWDC】蘋果開發者大會6月23網上舉行　活動內容率先公布

在新冠肺炎疫情影響下，不少科技大展都被迫取消或轉移至線上形式舉行，蘋果（Apple）亦不例外。蘋果正式宣布，今年的開發者大會（WWDC）將於香港時間6月23日至27日期間，以虛擬方式舉行，並會透過不同的網站，免費開放給所有蘋果開發者參與。

＜＜【蘋果WWDC】指Intel晶片性能進步慢　傳Mac將改用自研晶片

＜＜【蘋果WWDC】Safari將新增翻譯功能　支援Apple Pencil

4.【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容

萬眾期待的PlayStation發布會終於在香港時間今（12日）凌晨正式舉行！Sony在會上正式公布PlayStation5（下稱PS5）的首波遊戲作品，以及讓各位PS5迷翹首以待的新機外形終於正式登場，同時透露PS5將在今年稍晚時間推出。

責任編輯：李寶如

相關文章

被指用第三方賣家數據　歐盟向亞馬遜提出反壟斷指控
2020/06/12
被指用第三方賣家數據　歐盟向亞馬遜提出反壟斷指控
【技術聯盟】Facebook、Google科技巨頭新計劃　聯手打擊線上兒童性虐待行為
2020/06/12
【技術聯盟】Facebook、Google科技巨頭新計劃　聯手打擊線上兒童性虐待行為
【科技抗疫】華為子品牌推出Honor Play 4 Pro　手機可用作測量體溫
2020/06/12
【科技抗疫】華為子品牌推出Honor Play 4 Pro　手機可用作測量體溫
【中國網軍】Twitter移除17萬個中國假帳號　涉為中共作虛假宣傳
2020/06/12
【中國網軍】Twitter移除17萬個中國假帳號　涉為中共作虛假宣傳
遊戲設置 智能服務 疫情 人權 5G 6G DC 香港 美國 csl

下一篇文章

【中小企教室】數據加密入門有何選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【中國網軍】Twitter移除17萬個中國假帳號　涉為中共作虛假宣傳
【中國網軍】Twitter移除17萬個中國假帳號　涉為中共作虛假宣傳
【P圖神器】Adobe推出新相機程式　逾80款濾鏡供選擇
【P圖神器】Adobe推出新相機程式　逾80款濾鏡供選擇
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
【每日焦點】PS5新主機橫空出世　連帶PS系列主機熱捧
【每日焦點】PS5新主機橫空出世　連帶PS系列主機熱捧
【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢
【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢