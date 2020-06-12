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【第二波疫情】普信：中綫繼續樂觀　新一輪牛市隨時出現

金融經濟 17:48 2020/06/12

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普信投資部主管兼投資總監Rob Sharps對後市中期看法偏向樂觀，認為經濟活動正趨向「正常化」，有利新一輪「牛市」形成

外圍疫情第二波爆發的風險醞釀，環球股市近日走勢即見動盪，恒指今日亦一度失守24000點大關。不過，普信投資部主管兼投資總監Rob Sharps對後市中期看法偏向樂觀，認為經濟活動正趨向「正常化」，有利新一輪「牛市」形成，籲投資者「仔細分析」具財務實力、競爭力以及能幹管理團隊的優質公司。

Sharps指，市場存在不確定性，本年企業盈利亦將「表現遜色且難以預測」，但強調現時應聚焦2021年及以後的盈利會否「正常化」，形容盈利恢復速度將是關鍵，當經濟回穩並趨於「正常化」，或孕育新一輪「牛市」 。

針對投資部署，他指投資者或者可以在在「規模較小」的科技行業新貴中，物色到最佳投資機會，因為相關新進公司「不斷開拓新興範疇網上服務」，使溝通、營商等活動都變得更容易，兼可同時協助提高生產力，和接觸商業客戶。Sharps相信，世界正處「科技創新黃金時代」的早段階段，料互聯網可為投資者創造「前所未有的價值」。

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