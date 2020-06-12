愉城苑業主趕移民　平過銀行估值都照賣

自港區國安法消息一出，美國官員已多次揚言，取消香港特殊代遇地位，令人再度憂慮香港前景。事實上，香港已成中美磨心，加上社會爭議持續，近期移民人數明顯急升，屢見業主賣樓移民，日前沙田愉城苑更有業主，實行要錢唔要貨，不惜平價賣樓。

市場消息指，沙田愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，原叫價680萬元放盤，惟業主準備移民英國，求售心切，故減價23.5萬元，終以656.5萬元賣出單位，成交價較銀行估值，略低約24.5萬元。

事實上，近期屢有業主減價賣樓，套現移民。美聯詹皓泰說，青衣灝景灣2座中層B室，實用面積519平方呎，原叫價908萬元放盤，因業主移民，終減價60萬元，以848萬元售出單位，實用呎價16,339元。

代理續說，若業主趕住賣樓移民，普遍「有價購」，議價空間較大，惟這類放盤量其實不多，若想趁機平價入市，也非易事。

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