致同：去年上市公司買賣協議數量跌一成　料今年交易宗數進一步下跌

▲ 致同會計師事務所亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈料，今年第二季及下半年買賣協議總數將進一步減少。

致同（香港）會計師事務所發表最新的報告指，去年上市公司買賣協議數量按年下降約10%至273宗，其中廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售佔43%。致同會計師事務所亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈表示，投資氣氛疲弱預料今年全年交易量將進一步下跌。

湯飈指，自去年開始經濟狀況開始疫弱。加上，今年疫情爆及市場不確定性因素，企業進一步趨向保守。據報告顯示，今年首季，本地公司的買賣協議數量按年下降6%、收購協議下跌14%、出售協議上升3%。

報告指出，去年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約71%較2018年上升11個百分點；業務出售則佔所有出售交易約87%，較2018年上升16個百分點。其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

《買賣協議研究報告2020》合共分析273份在聯交所網站載列去年香港上市公司或其附屬公司簽訂的買賣協議，當中包括146宗收購交易及127宗出售交易。

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責任編輯：謝卓榮