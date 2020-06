【美國示威】特朗普稱派軍除西雅圖「自治區」 市長唔准

美國各地的反種族歧視示威持續,西雅圖有示威者更自劃「國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone)的無警區。美國總統特朗普震怒,威脅派軍隊進駐西雅圖以清除無警區及驅逐示威者。但屬民主黨的西雅圖市長德坎就反駁特朗普,指對方稱要派軍進駐西雅圖是違憲。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員跪頸致死,事件觸發全國各地示威。西雅圖市警方周一(8日)棄守東部警區,警方設置的路障也遭移除。示威者佔領約6個街區,並宣稱劃為「國會山自治區」。

特朗普(Donald Trump)不滿民主黨管轄的地區再生亂,宣稱要派軍到西雅圖清除無警區及示威者。

特朗普於社交媒體Twitter發文指示威者是恐怖分子:

國內恐怖分子已佔領由激進左翼民主黨人統治的西雅圖。 法紀!

特朗普又於Twitter點名砲轟華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)及西雅圖市長德坎(Jenny Durkan),要求2位民主黨人馬上奪回城市(Take back city)。特朗普強調要制止「醜陋的無政府主義者」(ugly Anarchists),更指:「如果你不做,我就會做。」(If you don’t do it, I will.)

但英斯利要求特朗普停止插手州内事務。德坎批評特朗普有關派軍到西雅圖的言論,是違憲及非法(unconstitutional and illegal),稱人民有權挑戰政府。

德坎又反駁特朗普有關恐怖分子的説法,指示威者是出於愛國主義(patriotism),批評特朗普試圖散布分裂、不信任及不實資訊。

德坎強調市政府官員一直與示威者溝通,並將繼續設法讓他們和平抗議,同時確保人們可順利進出社區。

