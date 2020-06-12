【美國示威】特朗普稱派軍除西雅圖「自治區」 市長唔准

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【第二波疫情】南韓無限期延長防疫措施 出現第4代傳播
美國各地的反種族歧視示威持續，西雅圖有示威者更自劃「國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone)的無警區。美國總統特朗普震怒，威脅派軍隊進駐西雅圖以清除無警區及驅逐示威者。但屬民主黨的西雅圖市長德坎就反駁特朗普，指對方稱要派軍進駐西雅圖是違憲。
美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，事件觸發全國各地示威。西雅圖市警方周一（8日）棄守東部警區，警方設置的路障也遭移除。示威者佔領約6個街區，並宣稱劃為「國會山自治區」。
特朗普（Donald Trump）不滿民主黨管轄的地區再生亂，宣稱要派軍到西雅圖清除無警區及示威者。
特朗普於社交媒體Twitter發文指示威者是恐怖分子：
國內恐怖分子已佔領由激進左翼民主黨人統治的西雅圖。 法紀！
特朗普又於Twitter點名砲轟華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）及西雅圖市長德坎（Jenny Durkan），要求2位民主黨人馬上奪回城市（Take back city）。特朗普強調要制止「醜陋的無政府主義者」（ugly Anarchists），更指：「如果你不做，我就會做。」（If you don’t do it, I will.）
但英斯利要求特朗普停止插手州内事務。德坎批評特朗普有關派軍到西雅圖的言論，是違憲及非法（unconstitutional and illegal），稱人民有權挑戰政府。
德坎又反駁特朗普有關恐怖分子的説法，指示威者是出於愛國主義（patriotism），批評特朗普試圖散布分裂、不信任及不實資訊。
德坎強調市政府官員一直與示威者溝通，並將繼續設法讓他們和平抗議，同時確保人們可順利進出社區。
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責任編輯：何穎兒