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【遙距營商計劃】D-Biz稱採10日「特快批核」　有申請者交表15日無回覆

理財智慧 18:23 2020/06/12

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遙距營商計劃（D-Biz)由5月18日開始接受申請，至今已近1個月，創科局已接到逾1.1萬宗申請。早前創科局指「遙距營商計劃」會採用「快速批核」方式，申請資料和所需文件齊備後，大約10個工作天內可通知申請結果，但有申請者表示，5月25日已入表請，至今已有15個工作日，仍未收到任何回覆。

創新及科技局回覆《經濟日報》查詢時表示，申請個案中約50%申請3個技術方案，平均申請資助額約20萬；約20%申請2個技術方案；約30%申請1個技術方案。

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創新及科技局局長薜永恆表示，遙距營商計劃（D-Biz）甚受港企歡迎，申請宗數比預期多，評審委員會正審核各申請，更強調計劃的資助來自公帑，不能浪費納稅人的一分一毛。「評審考慮項目預算是否合理，各個開支項目須為必要及與推行項目有直接關係，以及合乎經濟原則。公帑要合理使用，我們要把好關，畢竟有些(申請)水份好高。」

遙距營商計劃有5億，被問到會否向政府申請追加資助。薜永恆表示會看情況盡力爭取。

 

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