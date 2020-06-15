【理財智慧】成百萬富翁　35歲提早退休　6大原則達財務自由

很多人都追求財務自由，但不是人人都可以在30多歲便提早退休。美國有位百萬富翁Steve Adcock，2016年儲蓄夠100萬美元（約775萬元）後，便在35歲之齡，辭去月薪達6位數的軟件開發工作，提早退休「嘆世界」，而他的妻子亦在數月後加入退休之列。

如何能提早退休，又無後顧之憂？Steve Adcock早前撰文分享自己理財原則，即便不是想盡早退休，而是想達財務自由或累積財富，都可以參考以下6種理財方法。

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1.財務自由為第一目標

Steve指，以前擁有一份高薪，自己表現亦不錯的工作，但卻每天都對上班感到害怕。會議、工作上的衝突、通勤都令他感到很疲累，希望可以盡快離開自己朝9晚5的工作，並環遊世界。自此，提早退休便成為Steve Adcock的第一目標。

他開始改變自己的財務習慣，將閒錢用作投資，亦開始把自己七成的收入儲起。萬事起頭難，他坦言，有這一個轉變不容易，但會一直提醒自己，不要花費在自己沒有使用或不需要的東西，藉此鞏固自己把大部分收入儲起的決心。

2.積極增加工作外收入

即使Steve已有一份月入6位數的工作，他仍希望能增加工作以外的收入。他建立了一個金融網站，並不斷更新文章，成功每月平均賺取1,000美元（約7,750元）的收入。他與太太Courtney還開設了一個YouTube頻道記錄旅程，每月為他們帶來400至500美元（約3,100元至3,875元）的收入。餘下的時間，他會透過撰寫文章來多賺數百美元。

除了做兼職，他亦成功爭取兩次分別為10%和15%的加薪，之後更被擢升為經理。與此同時，他的妻子也獲數次加薪，兩人合共儲起七成收入，即每年可儲20萬美元至23萬美元（約155萬至178萬元），向提早退休的目標再踏前一大步。

3.投資具潛力的資產

單靠儲蓄、做兼職甚至升職加薪，都難達到提早退休的目標。於是，Steve夫婦透過投資股票市場、房地產、企業以及古董等，來建立大部分財富。

Steve表示：「通過複利息的威力，資產不僅會以綫性上升，甚至以倍數增長。」譬如若10萬美元的投資能在一年內升值10%，複利息計算，即下一年的新本金便會是11萬美元，之後再升10%，收益便會達1.1萬美元，不再僅僅是1萬美元。

在隨後幾年，有賴成功的投資，他們成功儲蓄超過100萬美元，他建議尚未開始投資的人，可以參考網上資源，或者聯繫值得信賴的財務顧問。

4.自動轉帳省時間

Steve喜歡自動轉帳帳單，例如以自動轉帳支付信用卡帳單、自動將薪金存入儲蓄戶口等，令理財變得更有效率，可騰空更多時間做其他事情。這做法亦能避免因過期還款所產生的利息費用，甚至影響自己的信用評分。

5.謹慎留意個人開支

能最有效減少債務的方法，是了解自己的開支，「每一分錢都很重要。」原則很簡單，但事實上許多人缺乏紀律，不會每月檢視其支出。

在這方面，Steve也有一些心得，例如經常查閱帳單，並了解帳單上的每項費用開支；在為退休帳戶存款及繳付帳單後，才考慮消遣娛樂的開支，避免開支過多。

小額支出亦不容忽略，這些支出可以反映個人的不良消費習慣，例如在早上喝咖啡、在午飯後購買零食等，小支出便會「積少成多」。另外，也要留意每月訂閱服務，考慮自己的用量後，決定是否需要服務。

6.減少不必要的開支

Steve直言，自己曾是個超級「大花筒」，他有一輛很貴的Corvette Stingray開篷跑車和一輛凱迪拉克CTS豪華房車，還有Yamaha R1電單車，這些奢侈品使他每月需支付150美元（1,162元）的保險費。由於他希望能提早退休，故已賣掉這些奢侈品。

全文刊於第660期《iMoney Focus》財富由理起。

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