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【疫市營商】新地6大商場夏日聯場優惠　高達950元商場贈劵

商業 17:21 2020/06/12

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新地6大商場聯手，6月17日起呈獻「夏日聯場優惠」，推出高達950元商場贈劵，涵蓋餐飲、美妝、時尚服飾及運動用品等。（新地提供圖片）

新地6大商場（東港城、北角匯、錦薈坊、上水廣場、Mikiki、將軍澳中心）聯手，6月17日起呈獻「夏日聯場優惠」，推出高達950元商場贈劵，涵蓋餐飲、美妝、時尚服飾及運動用品等。

The Point by SHKP會員憑500積分即可於「新地商場」手機應用程式換領【新地6大商場600元商場贈券優先換領證】一張，憑證在指定期間前往其中一個參與商場，以電子貨幣即日消費滿1,200元，即可換領合共600元商場贈券一套及「新地6大商場消費印花卡」一張。憑上述印花卡在指定期限內前往各參與商場，再次以電子貨幣即日單一消費滿200元即可獲贈印花一個，只需收集滿指定印花數量，更可獲贈最高合共350元之新地商場贈券。

此外， 父親節及端午節將至，新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）更舉行逾23項節日優惠，當中包括免費家庭照攝影活動、雙倍積分獎賞、節日禮品換領、商戶折扣優惠等，送上佳節驚喜。

【2020父親節】北角匯延長櫻花祭　推櫻花樹下父親節攝影

【父親節】節日優惠　將軍澳中心推六重優惠慶佳節

【父親節優惠】Mikiki推優惠谷消費　買滿300元抽iPhone 11 Pro

責任編輯：朱悅瀅

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