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【你財策劃師】人妻曾為「月光族」　目標5年後移民　財政大計怎安排？

理財智慧 11:40 2020/06/14

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十年人事幾翻新，今次讀者是重訪個案，與Alvin見面已是11年前。當年她找Alvin諮詢，全因眼見朋友已有車有樓，但自己仍是月光族，希望改變去創造更好明天。Alvin翻查Kathy在2009年時的資料，她曾說過：「過去不善理財，也沒有興趣，只愛shopping，欠咭數和簽下許多免息分期支出，現以Personal loan償還，每月需還款12,000元，希望改變。」

今次再與Alvin詳談，Kathy成長了，更成為了人妻，財富增加不少，理財問題亦不同了，但同樣因為外在環境因素，影響對未來規劃的想法。比較今天與11年前的財務狀況，Kathy不只清還所有私人貸款，亦擁有自己的安樂窩。不過隨着收入增加，支出亦同樣增加，幸好每月仍可儲起三成多的入息，亦算很好。Kathy相信，幸好當年能夠開始認真管理好財富，今天雖不算很富有，但亦算生活無憂。今次再與Alvin見面是因為想規劃未來5至10年的人生。

Kathy熱愛文化藝術，除了任市場推廣正職外，平時有空亦會教書法興趣班。現時夫婦二人正考慮未來移居海外，目的地是加拿大或英國，因丈夫是加拿大籍，要走不困難。但因Kathy喜歡英國文化和參觀歷史博物館，所以鍾情移居英國，期望是5至8年後便能夠成行。他們和Alvin討論時，表示憂慮移民後未能順利找到工作，故想了解根據現時收入和資產產生的入息，是否能應付將來移民後的生活。

把握賺錢能力管理資產

假如希望中年後移居英國，如沒有特別專業技能或是其他關係，只從資產看來，兩人不足以透過投資申請移民。根據其他申請資格要求，要求資金不多，但要證明能夠在當地維持生活。機會總會有，惟前提是要把握現時的賺錢能力，管理好資產，即使將來未能找到合適工作，也不用擔憂生活。若最後移居英國落空，因丈夫有加拿大護照，亦有第二選擇。因此還是務實地分析現時資產狀況。

加按物業投資需考慮風險

目前兩人最大的資產是自住物業，而大部分貸款已經償還，假如希望運用這不動產製造收益，其中一種方法是加按製造現金，但要注意用借貸得到的資金來投資的話，選擇的產品風險不能進取。雖然現時利息支出低，但是必需償還，假如投資資產較高風險，一旦價格出現大幅波動，便會出現雙重損失。所以透過借貸而製造收益的安排，需要考慮風險承擔能力，現時的收入是否穩定是其中一個很重要的因素。

他們第二大資產是強積金，Alvin與Kathy談到強積金組合時，她說忘記了投資組合，明顯又是一些「三不」類型成員，即是「不感興趣，不清楚，不理會」但這佔Kathy家庭財富組合中不少比例，所以她應該認真檢討。由於他們還有最少5年才有機會因永久離開香港而提取強積金，所以選擇強積金基金組合時，亦可以考慮中至高風險的類別。加上強積金供款和月供股票，Kathy每月可用作儲蓄的金額有3.2萬元，但不能夠全數用作長綫增值，因為現時的保險保障不足。現時包括二人的人壽保障，住院及危疾保障，每年只繳交3.6萬元保費，Alvin擔心兩人的整體保障不足夠。

資金扣除保費作中長綫投資

Alvin向Kathy進一步了解保險安排時，她的回覆當然也是「不肯定」了，更甚是她以為已買了很多保險而不用增加保障。Alvin指出，其中一種衡量保險保障是否足夠的方法，是參考保費與收入的比例，指標是消費性保險保障支出應佔收入約10%。以這為參考，Kathy的保障金額明顯不足，所以她應該認真檢討保險保障，亦應該考慮額外撥出6,000元作為保費預算，扣除這筆錢之後，可用作中、長綫增值的資金便更新為2.6萬元。

部分資金的安排應該以5年後能夠提取為目標，到時有機會移居海外後，在未有收入前，可以從資產提取收益。不過他們要有心理準備，到時收到的資金有機會因移居地的稅收要求而打折扣。另外，目前樓按將於7年後完成供款，所以若5年後真的要離開，有兩年供款可能需一次過清還，亦要考慮是否保留香港物業作居住或製造收益的用途。

若目前資產及未來儲蓄能夠穩定地增長，假設每年回報為5%，5年後所累積的資金將有307萬元，相信這筆資金應該可以應付10至15年的生活需要。從這個財政狀況來分析，假若5年後移民申請獲批，她要衡量的是，她是否能夠接受及安心在假設沒有收入的情況下，滾存的資金可以獲得約不多於15年的海外生活時間。如果需要更穩陣的安排，移民大計便應該順延。

在會談完結時，Kathy感謝Alvin當年的面談，因改變了她對人生規劃的理解，她也感謝今次的討論，令她更清楚未來5至10年的人生大計。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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