Twitter封17萬中國賬號　涉為政府「網軍」

Twitter向來是各國政府擴展政治勢力的網絡平台之一。根據彭博周五（12日）報道，Twitter 表示 已經刪除逾17萬個由北京政府操控的賬號，並指這些賬號最近發布了大量有關香港抗議示威、新冠肺炎、以及台灣形勢的虛假訊息。

Twitter表示，被刪除的逾17萬賬號可分為兩類：第一類是傳播「有利於中國共產黨言論」的核心賬號，有23,750個，共發表348,608則推文；另外約15萬個賬號，專門負責轉發這些推文，以散播言論影響力。

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根據外媒引述斯坦福大學互聯網觀察平台研究員Renee DiResta的分析結果，這些發佈有關新冠疫情的賬號出現於1月底，內容大多是在稱讚中國面對疫情反應迅速，是「負責任的大國」，並呼籲全球各國與中國團結，從中國的經驗中吸取教訓。澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）亦稱，這些帳號背後的目的，就是擴大中國的政治影響力。

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據悉Twitter不止關閉了大量與中國政府有關的帳號，同時還封鎖了疑似與俄羅斯、土耳其政府有關的網軍帳戶，理由同上述相似，這些賬戶大量發布對執政黨有利訊息，都是國家的「政治宣傳」渠道。

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