【港區國安法】AIMA：香港仍是亞太區最大對沖基金中心

港區國安法引發的中美角力持續。繼美國總統特朗普表示取消美國對香港的特殊地位後，美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）周四（11日）表示，華府考慮限制資本經香港流動，以回應北京政府在香港訂立國家安全法。不過，有對沖基金行業組織表示，料香港會繼續吸引新企業，同時也淡化香港會因為港區國安法實行而走資的揣測。

AIMA：香港依然是亞太地區最大的對沖基金中心

Alternative Investment Management Association（AIMA，另類投資管理協會）表示，至少6家對沖基金今年在香港設立營業據點。AIMA執行長Jack Inglis認為，雖然部分香港基金正在尋求拓展到新加坡的執照，但它們並未放棄香港基地。Inglis 週四寫給會員的定期更新提到，雖然國安法無可避免地會引起擔憂，但現在就預測香港沖基金行業的結局還太早。他補充指，香港依然是亞太地區最大的對沖基金中心。

組織指出，大型基金在香港和新加坡都有業務，而中小型基金則有充分的理由留在香港，原因是本地人在行業的勞動力中佔劇主導地位，而且靠近中國股市。

香港會員抱觀望態度

Inglis表示，國安法的細節目前還未揭曉，香港會員則稱他們採取觀望態度，又指遷移從不是容易的決定。對於新加坡有可能成為香港替代方案，Inglis稱，新加坡也在持續建立起作為對沖基金管理總部的聲譽，甚至近期還想成為基金在岸註冊地。

總部位於倫敦的AIMA擁有逾2,000個企業會員，其會員管理合共多達2萬美元資產，通常不會對政治發表意見。該組織表示，其在香港有251個成員，管理著超過1000億美元的資產。

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