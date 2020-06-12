高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要

雖然市場屢錄高價成交，惟仍有業主劈價逾百萬賣樓。利嘉閣黃金欽說，將軍澳都會駅1座高層G及H室相連單位，實用面積1,364平方呎，享海景，今年3月叫價2,800萬元放售，日前減價220萬元，終以2,580萬元易手，實用呎價約18,915元。

一般來說，這類相連單位放盤不多，而且享海景，叫價向來有保證，惟放盤三個月，也未易手，終要劈價近一成，單位才獲承接。有代理坦言，目前樓市由用家主導，買家普遍購買800萬元以下的單位，因受惠新按保計劃，可承造高成數按揭。代理續稱，叫價逾千萬的單位，由於無法承造高成數按揭，業主若要賣樓套現，只能減價，甚至要靜候多月，始終市況大不如前。

值得留意的是，長實（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，日前已上載樓書，將公布首張價單，料以貼市價出售，並將搶去大量購買力，區內業主若急住賣樓套現，目前只能盡快減價，否則難與新盤競爭。

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