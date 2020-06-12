【中美角力】特朗普G7「反華陷阱」歐洲心驚欲拆彈

▲ 【中美角力】特朗普佈G7「反華陷阱」歐洲心驚欲拆彈

中美關係在美國大選年進一步緊張，從新冠肺炎疫情、華為5G科技戰，到港區國安法，中美角力都在加劇。美國總統特朗普更藉機美國為七國集團（G7）輪值主席國之機，拉攏中國周邊4個國家加入。中美角力殺入G7，G7歐洲國家成員有被迫選邊站風險，有外交官形容特朗普在設置陷阱，認為歐洲要設法躲過。

七國集團由美國、日本、英國、法國、德國、意大利及加拿大組成，前身八國集團（G8）連同包括俄羅斯，但俄羅斯2014年吞併克里米亞後被逐。特朗普早前則表示，有意邀請俄羅斯參加今年G7峰會，並希望南韓、印度、澳洲也能一同赴會。

【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國

【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升

南韓、澳洲、印度及俄羅斯分別位於中國東、南、西、北，特朗普邀請四國加入之心，可謂路人皆知。歐洲外交官向彭博社坦言，特朗普明顯想利用G7峰會，來提高他對華強硬政策的調子，而歐洲國家已下定決心，避免領導人讓特朗普牽着鼻子走。

有外交官形容，特朗普此舉是佈置陷阱。另一外交官則認為，這是特朗普今年大選尋求連任的競選把戲。兩人都堅持，歐盟會尋求較美國溫和的對華政策，期望與中國保持經貿合作。

歐洲亦正嘗試以各種方法拆彈，包括拖延峰會、拿出G7規則對付特朗普，並將他限制於特定峰會議程等等。但歐洲國家同時也要小心，避免觸怒特朗普而招致美國打壓。特朗普上周就以歐洲軍費低為由，決定減少駐德國美軍1萬人，令美歐同盟關係再受挑戰。

美國正式陷衰退 拜登再添彈藥 特朗普選情雪上霜

美國經濟衰退特朗普仍有得選 杜魯門卡特當年話你知

但令歐洲慶幸的是，新冠肺炎疫情是向對特朗普使出拖字訣的方便原因。G7峰會原定本周舉行，特朗普有意邀請各國領導人都美國大衛營面對面交談，德國總理默克爾則以疫情為由拒絕。

如今G7峰會延至最早9月才舉行，令事情又再次變得有懸念。20國集團（G20）峰會預定11月在沙特阿拉伯舉行，屆時G7所有成員國領導人都會聚首一堂，令G7峰會另外獨立舉行變得不太必要，而且G20也包括中國在內，場合也許更有利歐洲拆除特朗普炸彈。

200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光

德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎

特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）

美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國

制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之