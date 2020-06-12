【報稅2020】供養子女免稅額Vs.供養兄弟姊妹免稅額　邊樣更着數？

相信各位讀者已收到2019/20課稅年度的個別人士報稅表，對於一般打工仔，稅務局計算薪俸稅稅款的方法是將「應課稅入息實額」按累進稅率計算。而「應課稅入息實額」的計算方法是將入息總額－扣除總額－免稅額總額。因此，知道自己享有哪些免稅額及扣除項目，逐一填報，便可以減輕稅負。

正值本港經濟走下坡，免稅額當然要用得精明。若果一名父親A有一子一女，分別是大仔B及細女C。父親A正供養細女C讀大學，但大仔B也有協助供養。免稅額應由A申領供養子女免稅額，還是由大仔B申領供養兄弟姊妹免稅額？

供養未滿18歲的未婚子女；或年滿18歲但未滿25歲，在指定教育機構接受全日制教育的子女，納稅人可享有12萬元免稅額（以每名子女計算）。相反，供養兄弟姊妹免稅額，每名只是3.75萬元。

表面上，供養子女免稅額有12萬元，供養兄弟姊妹免稅額3.75萬元，看似由父親A供養細女C，較兄長供養妹妹，享有更多免稅額。

不過，香港稅務學會會長崔慶昭指出，這個案實際要看父親的人工高不高。如果父親A人工不高的話，根本用不盡這12萬元免稅額，或根本用不着（例如父親A一年收入僅26萬元的話，扣除已婚人士免稅額26.4萬元後，他完全不用交稅），由大仔B這位兄長，使用3.75萬元供養免稅額，有機會較為着數。

讀者可以看看究竟是父親，抑或兄長，看看哪一位使用供養免稅額較慳稅。

若子女在報稅年度內出生，例如在今年3月31日出生，納稅人能否享有整個年度子女的免稅額？

崔慶昭指出，即使子女在3月31日11時59分出生，仍可享有整個年度12萬元免稅額，而且出生年份更可獲額外的12萬元。

已婚人士及其配偶選擇合併評稅，原來在現有稅務寬減下，不一定較慳稅，詳情請看下一篇。

若一名父親A有一子一女，分別是大仔B及細女C。父親A正供養細女C讀大學，但大仔B也有協助供養。免稅額應由A申領供養子女免稅額，還是由大仔B申領供養兄弟姊妹免稅額？詳情請看。

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